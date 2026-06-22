وزير الشؤون الدينية يستقبل وفدا من جمهورية النيجر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، مساء اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من جمهورية النيجر الشقيقة، بحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخُصص اللقاء لبحث التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف العنيف. وما حققته الجزائر من نتائج إيجابية بفضل المقاربة الشاملة التي اعتمدتها الجزائر. لاسيما في بعدها الديني القائم على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير لضيوف الجزائر هدية تمثلت في نسخ من مصحف رودوسي التاريخي. الذي طُبع تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وهو المصحف المعروف في العديد من الدول الإفريقية باسم “الجزائر”، إضافة إلى مجموعة من إصدارات الوزارة.