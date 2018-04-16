وزير الشؤون الدينية يشرف على نشاطات رسمية بمناسبة يوم العلم

أشرف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة عبد السميع سعيود والي ولاية قسنطينة على إحياء ذكرى يوم يوم العلم.

أين ترحم على روح العلامة “عبد الحميد ابن باديس”رفقة السلطات الولائية المدنية والعسكرية لولاية قسنطينة.

وقام وزير الشؤون الدينية على إفتتاح الملتقى الدولي تحت شعار”راهن الإعلام الديني” وآفاقه” بجامعة الأمير عبد القادر.

كما قام بإفتتاح الملتقى الوطني 16 تحت عنوان،”وحدة الوطنوالأمة الجزائريةفي فكر عبد الحميد بن باديس “بدار الثقافة مالك حداد.

وخلال الزيارة التي قادت وزير الشؤون الدينية،أشرف على تدشين مسجد أحمد حماني بالوحدة الجوارية8 بعلي منجلي.

كما تقفد مسجد حسن باي بوسط مدينة قسنطية بعد إعادة ترميمه،إضافة الى مشروع المركز الثقافي الإسلامي بعلي منجلي.