وزير الشؤون الدينية يصل إلى المدينة المنورة

حلّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، للإشراف المباشر على بعثة الحج الجزائرية، وذلك بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع الميداني على الترتيبات والإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستقبال الحجاج الجزائريين. والوقوف على مدى جاهزية الفرق المكلّفة بتقديم الخدمات المختلفة من إقامة ونقل ورعاية صحية وإرشاد ديني. بهدف ضمان موسم حج مريح وآمن لحجاجنا الكرام.

و من المنتظر أن يُجري الوزير سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومدينة جدة، إلى مراكز الإقامة والمصحات الطبية ومواقع استقبال الحجاج.

كما سيعقد لقاءات تنسيقية مع المسؤولين السعوديين لتعزيز سبل التعاون وضمان تيسير كافة مراحل الحج.

وتندرج هذه المهمة في إطار حرص الدولة الجزائرية على ضمان أفضل ظروف الأداء الروحي والتنظيمي للحجاج الجزائريين. من لحظة استقبالهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.