وزير الشؤون الدينية يعطي تعليمات صارمة للمساهمة في الحد من إنتشار كورونا

عقد اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ، إجتماعا لتقييم الإجراءات التي تم إتخاذها على مستوى القطاع للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تم في الإجتماع استعراض مجمل التقارير الواردة من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عبر الوطن وكذا المؤسسات تحت الوصاية.

وثمن الوزير الاستجابة الشاملة من طرف المواطنين لقرارات رئيس الجمهورية، المبنية على فتوى العلماء بتعليق صلاة الجمعة والجماعة.

وكذا الانضباط التام لموظفي القطاع على اختلاف رتبهم، ومرافقتهم الدائمة للمجتمع لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.

وبعد الاستماع لاقتراحات الاطارات، أعطى الوزير مجموعة من التعليمات الصارمة، تصب جميعها في سبل مساهمة القطاع في الجهد العام الذي تبذله الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.