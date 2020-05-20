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وزير الشؤون الدينية يكرّم السلك الطبي في ليلة القدر

الوطني
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وزير الشؤون الدينية يكرّم السلك الطبي في ليلة القدر
بقلم م . فيصل

كرمت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف بمناسبة ليلة القدر المباركة بتكريم السلك الطبي الجيش الأبيض المجند لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19.

وبهذه المناسبة كرم الوزير بوسف بلمهدي عائلة البروفيسور “سي أحمد مهدي” رحمه الله، رئیس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانز فانون بالبليدة الذي توفي بفیروس كورونا.

كما تم تكريم وزير الشؤون الدينية الأسبق، والإختصاصي في الأمراض الجلدية الدكتور محمد بن رضوان، الذي يرقد في المستشفى منذ شهرين.

وخلال حفلة إحياء ليلة القدر كرمت الممرضة “كريمة عزوق” التي تعمل ممرضة منذ 25 سنة بمستشفى القطار للأمراض المعدية بالجزائر.

هذا وأحيت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ليلة القدر المباركة، بالتعاون مع قناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون العمومي.

وحضر الحفل كل من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله.

كما حضر الحفلة إلى والي العاصمة، يوسف شرفة والأمين العام لوزارة الاتصال ممثلا للوزير وكذا المدير العام للتلفزيون الجزائري.

وإقيمت الحفلة بمقر التلفزيون العمومي على غير العادة بسبب الظروف الإستثنائية التي تعيشها الجزائر والعالم بتفشي فيروس كورونا وغلق المساجد.


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