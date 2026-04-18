وزير الشؤون الدينية يلتقي الأئمة وشيوخ الزوايا أعضاء بعثة الحج

التقى اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، بالأئمة وشيوخ الزوايا أعضاء بعثة الجزائرية للحج موسم 1447هـ / 2026م.

وجاء هذا اللقاء على هامش افتتاح الملتقى التكويني لفائدة المرشدين الدينيين المكلّفين بمرافقة الحجاج. خلال هذا الموسم، بدار الإمام بالمحمدية، وذلك في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والروحية لهذه الشعيرة.

أين أعلن وزير الشؤون الدينية بالمناسبة عن الجاهزية التامة لأعضاء بعثة الحج والتي بلغ تعدادها الإجمالي. 827 عضواً من مختلف القطاعات.

