وزير الشؤون الدينية يهنىء الجزائريين بعيد الفطر

هنأ وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وفي تصريح ادلى به الوزير للنهار tv قال بلمهدي “هنيأ للشعب الجزائري في الداخل والخارج بعيد الفطر المبارك. وأعاد الله علينا الصيام اعوام مديدة وسنوات عديدة في رمضانات قادمة ان شاء الله.”

وتابع الوزير بالقول “الحمد لله الذي وفقنا لهذه الطاعة وإقامة ركن من اركان الإسلام صيام شهر رمضان هذا الشهر الذي نحبه لأنه يتنزل فيه القرآن وفيه ليالي عظيمة وأعظم ليلة فيه ليلة القدر.”

وإختتم وزير الشؤون الدينية “كيف لانفرح ونحن في عيد فطر سعيد ”