وزير الشؤون الدينية يهنىء الجزائريين بعيد الفطر

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشعب الجزائري مساء اليوم الجمعة والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك الموافق ليوم الاحد 24 ماي.

وبهذه المناسبة دعا الوزير إلى يرفع الله عز وجل عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الوباء والبلاد.

كما أشار الوزير ان الله وفقنا لصيام رمضان والصلاة في البيوت في ظل جائحة كورونا وسنصلى صلاة العيد كذلك في البيوت.

ووجه الوزير نصيحة للجزائريين بأن يقوموا بشعائر العيد في الاسرة الواحدة ونقلل من الزيارات ومن الخروج إلا للضرورة .

وشدد الوزير على ضرورة إستعمال كمامات خاصة ايام العيد حتى نباعد بيننا وبين هذا الوباء ما باعدنا الله بين السماء والارض.