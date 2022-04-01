قناة النهار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يهنئ الجزائريين بحلول شهر رمضان الكريم بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أفريل 2022 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 36 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/C9y2J اقرأ أيضا "صياد لوزير الصيد البحري بمستغانم: "كل مرة يجينا وزير ويقولنا ندير وندير وأومبعد مكان والو قناة النهار 21 مارس الدرك الوطني: توقيف عصـابة تقوم بتخزين وترويج الأقراص المـهلوسة ببئر مراد رايس قناة النهار 25 مارس وزير الصحة: مركز التطوير العصبي للأطفال هو الوحيد في الجزائر وستكون هناك مراكز أخرى في الولايات قناة النهار 14 مارس طيب معانا : تاكوس..بطاطا مقلية "تاع مطاعم" و عصير كوكتال قناة النهار 29 مارس حياة الطفل شعيب في خـ.ـطر.. والسبب تشـ.ـوه خلقي في الكلى قناة النهار 11 مارس إعترافات المقبوض عليه "محمد بن حليمة".. عضو التنظيم الإرهـ ابي رشاد قناة النهار 27 مارس تم ترقيتي إلى منصب مدير..كيفاش نأثر في العمال وأتقن التعامل معاهم؟ قناة النهار 22 مارس طيب معانا: طعام بالمرڤاز وتارت بالليمون قناة النهار 24 مارس القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة آخر بسكيكدة والفريق شنقريحة في المنطقة الوطني 17 مارس الإقبال على التوابل.. هكذا يستقبل المواطن الجزائري شهر رمضان قناة النهار 16 مارس