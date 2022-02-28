وزير الشؤون الدينية يُدشن مسجد ببني سنوس بناه محرز

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم الإثنين على تدشين مسجد التقوى ببلدية بني سنوس بولاية تلمسان.

وكان الوزير مرفوقا بوالي الولاية أمومن مرموري الذي استلم قرار فتح المسجد لصلاة الجمعة.

كما حضرت مراسيم افتتاح مسجد التقوى والدة النجم الدولي الجزائري رياض محرز وشقيقه الأكبر وحيد.

وقام نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي وقائد المنتخب الوطني ببناء المسجد بأمواله الخاصة بمسقط رأس والده.