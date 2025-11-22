وزير الشؤون الدينية يُهنئ الفائزين في قرعة الحج

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، المترشحين الفائزين في قرعة الحج، لموسم 1447هـ / 2026م.

وجاء في رسالة التهنئة: “أتقدم بخالص التهاني وأجمل التبريكات إلى المترشحين الذين أكرمهم الله بالفوز في قرعة الحج. سائلاً الله تعالى أن يكلّل مساعيهم بالتوفيق. وأن يكتب لهم حجا تاما، مقبولاً، لا رياء فيه ولا سمعة. وأن يعيد هذه النفحات الإيمانية على وطننا العزيز والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والسكينة والبركات”.