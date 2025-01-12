وزير الشباب للنهار: الأبواق الناعقة تحاول بث سموم التفرقة والشباب واعي بما يحاك

قال وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, إن الأبواق الناعقة تحاول بث سموم التفرقة، مبرزا أن في السياق ذاته أن الشباب واعي بما يحاك.

ويأتي هذا على هامش اشرافه على اختتام الطبعة الرابعة لصالون إبداعات الفتاة الذي احتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) تحت شعار “أصالة, إبداع وتميز”.

أضاف حيداوي في تصريح له لتلفزيون النهار،أن الشباب الجزائري”يعرف صلاحو” ويدرك الصراع الدائر في ظل الاستفزازات الفرنسية.

وتابع وزير الشباب :” الكثير لا تعجبه مواقف الجزائر السيدة وتوجهاتها لبناء مستقبلها.”

وختم ذات المتحدث قائلا:”الإبقاء على الوعي لدى الشباب لرص الصف واللحمة الوطنية هدفنا.”

وفي كلمة له بخصوص الطبعة الرابعة لصالون إبداعات الفتاة, اعتبر حيداوي أن تنظيم هذه الطبعة, بالتزامن مع إحياء رأس السنة الامازيغية (يناير2975), يعد “فرصة للتأكيد على تشبث أمتنا بتاريخها وانتمائها المتجذر وبتراثها وتقاليدها العريقة”.