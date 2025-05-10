وزير الشباب مصطفى حيداوي ينهي مهام مدير ديوان مؤسسات الشباب بولاية البويرة

أنهى وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، السيد مصطفى حيداوي، مهام مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة، وذلك عقب زيارة ميدانية قادته مؤخرا إلى الولاية، رفقة إطارات من المفتشية المركزية لوزارة الشباب والرياضة.

وأفادت مصادر مطلعة من وزارة الشباب، أن قرار الإنهاء جاء على خلفية تقارير تفتيشية سلبية، تضمنت ملاحظات عن سوء تسيير المؤسسات التابعة للديوان. إلى جانب عدم انسجام المدير المُنهى مهامه مع التوجهات الجديدة للوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاع الشباب.

وفي انتظار تعيين مدير جديد بصفة رسمية، تم تكليف إطار من القطاع بالإشراف المؤقت على تسيير شؤون الديوان، لضمان استمرارية العمل في ظروف تنظيمية ملائمة.