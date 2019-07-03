“وزير الشباب والرياضة”:”منحت موافقتي لبدوي قبل إعلان الحكومة الجديدة”

أكد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” أن تعيينه على رأس وزارة الشباب والرياضة جاء من طرف الوزير الأول “نور الدين بدوي” وليس من جهة آخرى.

وقال “برناوي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “صدى الكان” في تلفزيون النهار.

“الحديث عن تعييني من أطراف آخرى لا أساس له من الصحة والوزير الأول نور الدين بدوي إتصل بي قبل إعلان الحكومة الجديدة ب15 يوم”.

“منحت بدوي موافقتي رغم أنني كنت أعلم أن هناك العديد من الكفاءات القادرة على تقلد منصب وزير الشباب والرياضة والمسؤولية تكليف وليست تشريف”.