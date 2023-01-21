قناة النهار وزير الشباب والرياضة: أداء المنتخب الوطني يتحسن في كل مباراة والكأس إنشاء الله تبقى في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جانفي 2023 - 23:28 شارك غرِّد أرسل 4 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bpey3 اقرأ أيضا صريح جدا: لماذا لا يبتسم الجزائريون ؟ قناة النهار 03 جانفي مجتمع: من 170 دج فما فوق .. الفواكه الموسمية شبه غائبة عن موائد الجزائريين بعد إرتفاع سعرها قناة النهار 10 جانفي الموسيقى الصاخبة بالأماكن العمومية والأحياء السكنية .. سلوكيات يعاقب عليها القانون قناة النهار 08 جانفي "مجيد بوقرة :" كأس العرب دينا منها الخبرة قناة النهار 06 جانفي "صانع محتوى مصري يعلّق حول التصفير على رابح ماجر .." رغم الإختلاف يبقى أسطورة قناة النهار 18 جانفي عبد اللاوي : نحن نعلم حجم المسؤولية..وعلينا أخذ الضغط من الجانب الإيجابي قناة النهار 12 جانفي إستثمار: منال .. صاحبة أول تطبيق لدارسة بقايا ومخلفات تجارب النووي في الجزائر قناة النهار 04 جانفي هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي "حكيم: "في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها قناة النهار 04 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يفتتح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي