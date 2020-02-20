أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا في العاصمة، اليوم الخميس، أمرا بوضع وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد حطاب، تحت الرقابة القضائية.

واستمع المستشار المحقق، اليوم الخميس، إلى حطاب، في عدة قضايا، تخص فترة توليه تسيير ولاية سيدي بلعباس، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

ووجهت لحطاب، تهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير ومُخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى التبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وأورد بيان النائب العام، أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه.