وزير الشباب والرياضة الجديد “عبد الرزاق سبقاق ” في أسطر
بقلم النهار أونلاين
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء عن تنصيب عبد الرزاق سبقاق، في الحكومة الجديدة، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لسيد علي خالدي.
هذا ويعتبر الوزير الجديد لمبنى 1 ماي من مواليد 7 جانفيي 1967 بمدينة تقرت، اين شغل العديد من المناصب السامية في السلطة على غرار مدير عام لصندوق دعممبادرات الشباب، بالإضافة إلى مدير الإدارة ا لعامة لوزارة الشؤون الدينية،.
كما شغل عبد الرزاق سبقاق كأمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكافحته، بالإضافة إلى شغله منصب مديرا عاما لديوان الحج والعمرة،.
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