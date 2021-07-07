وزير الشباب والرياضة الجديد “عبد الرزاق سبقاق ” في أسطر

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء عن تنصيب عبد الرزاق سبقاق، في الحكومة الجديدة، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لسيد علي خالدي.

هذا ويعتبر الوزير الجديد لمبنى 1 ماي من مواليد 7 جانفيي 1967 بمدينة تقرت، اين شغل العديد من المناصب السامية في السلطة على غرار مدير عام لصندوق دعممبادرات الشباب، بالإضافة إلى مدير الإدارة ا لعامة لوزارة الشؤون الدينية،.

كما شغل عبد الرزاق سبقاق كأمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكافحته، بالإضافة إلى شغله منصب مديرا عاما لديوان الحج والعمرة،.