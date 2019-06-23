وزير الشباب والرياضة :”الجزائر قوية وقادرون على إحتضان الكان”

جدّد وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، بأن الجزائر لديها كل المؤهلات لتنظيم المحافل القارية والدولية في المُستقبل القريب وبسهولة.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”الجزائر بلد قوية جدا، وهذا أمر لا يُنكره إلا جاحد، ولدينا كل المؤهلات والقدرات اللازمة”.

وأضاف :”الجزائر قادرة على إحتضان الكان، لأننا نمتلك ملاعب ذات طاقة إستيعاب كبيرة، وبقليل من حُسن التسيير سنصل لهذا الهدف”.

وختم :”على سبيل المثال الملعب الذي سيستقبل مُباراة الخضر سعته لا تتجاوز الـ20 ألف مُتفرج ولدينا هذا النوع من الملاعب”.