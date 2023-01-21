قناة النهار وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جانفي 2023 - 23:31 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8TtVu اقرأ أيضا بوقرة: نحن لسنا الأرجنتين أو مان سيتي .. خانتنا اللمسة الأخيرة وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه قناة النهار 21 جانفي والي مستغانم يفضح تجاوزات المسؤولين في توزيع قفة رمضان😱😱 قناة النهار 06 جانفي المرض المحدّد والفوبيا ..مقصوده وأنواعه قناة النهار 04 جانفي مجيد بوقرة: مستوى المنتخبات الإفريقية تطور كثيرا ولدينا الكثير من الأشياء لتصحيحها قناة النهار 07 جانفي تسجيل إنتاج وفير من محصول الذرى الصفراء المتأخرة بالنعامة قناة النهار 06 جانفي زكريا دراوي: مباراة الإفتتاح دائما ما تكون صعبة لكننا حققنا الأهم قناة النهار 13 جانفي عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف قناة النهار 09 جانفي سنة 2022..القضاء على 20 إرهـ.ـابيا وحجز 48,54 طن من الكيف المعالج قناة النهار 02 جانفي يحيى طبيش: تقديم دور البطولة للمؤثرين خطأ كبير والممثلين أولى بذلك قناة النهار 19 جانفي طالع هابط: ولاية الجزائر تقوم بتنظيف سوق سوريكال من النفايات بعدما أصبح مفرغة عمومية قناة النهار 03 جانفي