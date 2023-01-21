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وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا

بقلم النهار أونلاين
وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا
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