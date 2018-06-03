وزير الشباب والرياضة «الهزيمة أمام الرأس الأخضر غير مقبول»

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أنه من غير المقبول أن يسقط المنتخب الوطني بثلاثية كاملة مقابل هدفين أمام منتخب الرأس الأخضر المتواضع،وذلك رغم طابع اللقاء الودي والتحضيري للقاء، خاصة وأن الخضر يملك في صفوفه لاعبين من المستوى العالمي،

وأوضح حطاب في تصريح لـ«النهار»، أمس، أنه يجب استخلاص الدروس السابقة والمُضي قدما نحو العمل وتدارك الأمور حتى لا يضيع الخضر المزيد خلال الاستحقاقات القادمة، التي تنتظر أشبال المدرب رابح ماجر وعلى رأسها تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، حيث قال في هذا الصدد: «نملك منتخبا وطنيا توجد فيه جميع المؤهلات ونملك لاعبين من المستوى العالمي وغير مقبول، حتى لو كانت مباراة ودية، لكن أن ننهزم أمام منتخب ربما هو محظوظ لمواجهة الخضر، فهذا غير مقبول، يجب أن نحفظ الدروس ونصلح الأمور التي لم تسر كما ينبغي ونتقدم بالمنتخب الوطني إلى الأمام، ويجب ألا نضيع الموعد القادم»، وأضاف بخصوص رأيه في مستقبل المنتخب الوطني بعد خسارة الرأس الأخضر وقبل مواجهة البرتغال الودية بلشبونة: «يبقى عمل كبير وورشة كبيرة تنتظر المنتخب الوطني».