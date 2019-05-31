وزير الشباب والرياضة لملال :”البينة على من إدّعى”

قام وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، بالإدلاء بدلوه بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال مؤخرا.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”تصريحات ملال لن تمر مرور الكرام، لقد طلبنا من الجهات المسؤولة أن تتحرك وتقوم بدورها سريعا”.

وواصل :”أنا مُطالب بواجب التحفظ، ولكن لا ننسى بأننا في دولة قانون، والعدالة لديها حرية فتح تحقيق في القضية مُستقبلا”.

وأردف :”الأمور واضحة، البينة على من إدعى، وعليه جلب الدلائل على التهم التي أطلقها”.

وظهر الرجل الأول في الرياضة الجزائرية مُتأسفا، لما تشهده الكرة ببلادنا من تبادل خطير للتهم والحديث علنا عن ترتيب المُباريات.