وزير الشباب والرياضة يؤدي واجبه الإنتخابي
أدى وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي واجبه الإنتخابي صبيحة اليوم الخميس، لإختيار رئيس الجمهورية الجديد.
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شرع الجزائريون، اليوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، في التصويت لإختيار رئيس للبلاد، بمختلف ولايات الوطن.
وكانت نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية على الساعة الـ11 صباحا…
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وحسب ما أشار اليه، موقع ولاية عين تموشنت، فقد أدت الوالي، واجبها الانتخابي، بمركز الإقتراع،…
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تصدر، هاشتاغ "الجزائر تنتخب"، مواقع التواصل الإجتماعي، تعبيرا على وقوف الجزائريين يد واحدة من أجل وحدة بلادهم.
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