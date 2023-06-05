وزير الشباب والرياضة يؤكد جاهزية قسنطينة لاحتضان الألعاب العربية
بقلم كريم تيغرمت
أكد وزير الشاب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، جاهزية ولاية قسنطينة، لاحتضان الألعاب العربية 2023، المقررة في الجزائر.
وخلال الزيارة التفقدية التي قادته لقنطينة، صرح الوزير حماد: “ولاية قسنطينة جاهزة لاحتضان الألعاب العربية، وستكون في المستوى كما عودتنا”.
كما أضاف: “وقفنا على مختلف المنشآت التابعة للولاية، وكنت منبهرا لكل التجهيزات التي تتوفر عليها”.
وتابع الوزيد عبد الرحمان حماد: “ما تتوفر علي ولاية قسنطينة، سيساعد الرياضية المحلية بصفة خاصة، بما فيها الفرق الوطنية في خوض تحضيراتها”
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