وزير الشباب والرياضة يثني على جماهير “إتحاد العاصمة” و”مولودية الجزائر” !

الرياضة
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وزير الشباب والرياضة يثني على جماهير “إتحاد العاصمة” و”مولودية الجزائر” !
بقلم أمير بهلول

أثنى وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي”، على جماهير “إتحاد العاصمة” و”مولودية الجزائر” عقب مباراة الداربي.

ونشر “سي علي خالدي” عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”: “هنيئا لمولودية الجزائر على الفوز في الداربي العاصمي و مبروك لإتحاد العاصمة على الأداء المشرف”.

وأضاف: “تحية خالصة لأنصار الفريقين على الصورة الرائعة التي رسموها في مدرجات ملعب 5 جويلية”.

وختم كلامه: “كم إشتقنا إلى مثل هذه الأجواء في ملاعبنا و تحية لمناصري كل أندية كرة القدم عبر الوطن”.

هنيئا لمولودية الجزائر على الفوز في الداربي العاصمي و مبروك لإتحاد العاصمة على الأداء المشرف. تحية خالصة لأنصار الفريقين…

Publiée par ‎Sid Ali Khaldi – سيد علي خالدي‎ sur Lundi 24 février 2020


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