وزير الشباب والرياضة يثني على جماهير “إتحاد العاصمة” و”مولودية الجزائر” !

أثنى وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي”، على جماهير “إتحاد العاصمة” و”مولودية الجزائر” عقب مباراة الداربي.

ونشر “سي علي خالدي” عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”: “هنيئا لمولودية الجزائر على الفوز في الداربي العاصمي و مبروك لإتحاد العاصمة على الأداء المشرف”.

وأضاف: “تحية خالصة لأنصار الفريقين على الصورة الرائعة التي رسموها في مدرجات ملعب 5 جويلية”.

وختم كلامه: “كم إشتقنا إلى مثل هذه الأجواء في ملاعبنا و تحية لمناصري كل أندية كرة القدم عبر الوطن”.