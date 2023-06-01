وزير الشباب والرياضة يحفّز لاعبي اتحاد العاصمة قبل النهائي

قام وزير الشباب والرياضية عبد الرحمان حماد بزيارة لاعبي إتحاد العاصمة الذين يعسكرون بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا للنهائي المرتقب.

والتقى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد المسؤولين عن “سوسطارة” إلى جانب المدرب عبد الحق بن شيخة و أغلب اللاعبين الذي تداول معهم أطراف الحديث والاستفسار عن الاستعدادات للنهائي أمام يانغ أفريكانز.

كما رافق وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، الذي حمّس اللاعبين هو الاخر وطالبهم ببذل مجهودات كبيرة خلال المباراة النهائية.

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