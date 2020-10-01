وزير الشباب والرياضة يدعو الى دعم الفرق الرياضية الناشطة وتوفير مقرات لها بالمدية

وزير الشباب والرياضة، أكد في زيارته أن الميزانية الولائية لا تكفي الجمعيات المحلية، وستقوم وزارته بدعم الجمعيات الناشطة من الصندوق الوطني لدعم المبادرات الشبانية.

كما دعا الى دعم الفرق الرياضية الناشطة وتوفير مقرات للجمعيات الناشطة وذلك على مستوى دور الشباب.