وزير الشباب والرياضة يدعو الى دعم الفرق الرياضية الناشطة وتوفير مقرات لها بالمدية

حل وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، اليوم الخميس، في زيارة تفقدية بولاية المدية، كما جمعه لقاء مع الحركة الجمعوية بالولاية.
أين زار بعض بلديات الولاية، ودشن خلالها مركب رياضي، وبعض المرافق الرياضية الأخرى ، مخيم ودار للشباب.
وزير الشباب والرياضة، أكد في زيارته أن الميزانية الولائية لا تكفي الجمعيات المحلية، وستقوم وزارته بدعم الجمعيات الناشطة من الصندوق الوطني لدعم المبادرات الشبانية.
كما دعا الى دعم الفرق الرياضية الناشطة وتوفير مقرات للجمعيات الناشطة وذلك على مستوى دور الشباب.
كما شدد على ضرورة خروح الشباب من الأنشطة التقليدية وفتحها الى ما بعد نهاية الدوام بتنويع النشاطات، وتسليم تسييرها الى الجمعيات الناشطة.
مضيفا بأن النص التنظيمي للمجلس الأعلى للشباب على مستوى الامانة العامة للحكومةـ وسينصب المجلس في الوقت المناسب.
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