وزير الشباب والرياضة يعزي عائلة الفقيد عمارة لوناس

تقدم وزير الشباب و الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق بتعازيه الخالصة والمواساة إلى أسرة الفقيد عمارة لوناس اللاعب السابق لكرة اليد و قائد المنتخب الوطني لكرة اليد لسنوات السبعينات.

كما تقّدم سبقاق إلى عائلة الكرة الصغيرة والكبيرة متضرعا إلى المولى عز وجل بأن يدخله مدخلا كريما وأن يسكن روحه الطاهرة جنات الخلد.

يذكر أن تشييع جنازة الفقيد عمارة لوناس إلى مثواه الأخير، سيتم غدا بمقبرة بن عمار القبة الجزائر العاصمة حسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك.

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أكّد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إستعانته بعدد من المختصين. و14 دكتورا لمرافقة الإتحادات الرياضية في الألعاب المتوسطية.

وترأس اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة سبقاق، أشغال اليوم الدراسي حول تحضيرات الألعاب المتوسطية. حيث قال “من الغباء أن نقع في نفس الأخطاء السابقة”. كما أشار قائلا “هناك تقارير كانت تصلني وعدد من النقائص كانت متواجدة. لكنّنا حاليا تخلصنا منها نهائيا”.

بالمقابل كشف وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية للألعاب المتوسطية، أنه تم ” الإعتماد على توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول. كما تم تسخير كل الامكانيات اللازمة المادية، المالية، البشرية والمرافقة العلمية لكل الاتحاد من أجل إنجاح العرس”. وختم سبقاق “يوجد 14 دكتور ومتخصص لمرافقة الاتحادات الرياضية”.