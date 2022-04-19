وزير الشباب والرياضة يعزّي في وفاة شباحي بلعيد

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق تعازيه الخالصة في وفاة شباحي بلعيد إطار سابق. كما شغل شباحي مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان.

كما وصفت وزارة الشباب والرياضة المغفور له بـ “أيقونة الكرة الطائرة” بالنظر إلى الإنجازات التي خلّدها.

وقالت “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم السيد وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، بخالص التعازي وصادق المواساة. إلى عائلة الفقيد وذويه. وإلى كافة الأسرة الرياضية. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر و حسن السلوان”.

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