وزير الشباب والرياضة يعلن تأجيل ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أعلن وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي”، عن تأجيل ألعاب البحر المتوسط التي كان من المقرر إجراؤها في وهران في 2021 إلى 2022.

وجاء في بيان صحفي، أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذا القرار بمعية اللجنة الأولمبية لألعاب البحر المتوسط بعد التشاور والتقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشار غير مسبوق لفيروس كوفيد 19.

يذكر أن أولمبياد “طوكيو 2020” تأجلت إلى جويلية 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أن الهدف المشترك من هذا التأجيل فيتمثل في تمكين الجزائر عامة ووهران خاصة، من تقديم طبعة متألقة لألعاب البحر المتوسط في سنة 2022.