وزير الشباب والرياضة يكشف مستجدات إقصاء إيمان خليف

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عن الخطوة التي سيقوم بها بعد إقصاء البطلة إيمان خليف من تنشيط نهائي الملاكمة بالهند.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد لـ “النهار” لدى حضوره في الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية اليوم “قبل أي نهائي الاتحاد الدولي خاصة الملاكمة النسوية يقوم بتحاليل، وهذا التحليل أقيم يوم 16 و النتائج كانت يوم 23، الاتحادية الجزائرية قامت بالطعن اليوم صباحا، و اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لم يقبل الطعن واقصيت الملاكمة”.

وأضاف عبد الرحمان حماد “سنقوم ما في وسعنا للدفاع على القضية كوزارة واتحادية، الامر الذي يريحنا هي ان الدوة لا تسيّرها اللجنة الدولية للملاكمة، فيها عدة مشاكل، ننتظر رجوع الاتحادية الجزائرية، الرياضية قامت بتحليل ثاني وننتظر المستجدات بعد 4 أيام”.

كما أردف حماد “لا استطيع الكشف عما قالته الرياضية إيمان خليف، حول تعرضها لمؤامرة خارجية وداخلية، سنقدم طعن، والقضية محل متابعة،عندما يكون الجديد سنعلمكم”.

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