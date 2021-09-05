وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من “الجمع بين المناصب”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بأن هيئته ستباشر في تطبيق النص القانوني المانع للجمع بين المناصب، في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومؤكدا في نفس السياق، بأنه لا يعارض من الناحية المبدئية أن يتواجد شخص في منصبين مُختلفين، مُشيرا لوجود إمكانية لمُراجعة النص القانوني مُستقبلا.

وقال الرجل الأول في الرياضة الجزائرية :”قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم تطبيق النص القانوني بشكل حرفي على الجميع دون إستثناء”.

وواصل في سياق مُتصل :”من لديه إحتجاج، فإننا سندرس الوضع جيدا، لأننا قد نحتاج للبعض في مناصب مختلفة، ولكن علينا تحكيم المصلحة العليا للرياضة الجزائرية لا المصلحة الشخصية”.

ليختم :”الملف سأعيد فتحه، ومن الناحية المبدئية أنا لا أعارضه”.