وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة المدرب رشيد بلحوت

الرياضة
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وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة المدرب رشيد بلحوت
بقلم يونس رزيق

نعى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وفاة المدرب الجزائري “رشيد بلحوت” إثر تعرضه لحادث مروري بفرنسا صبيحة اليوم الأحد.

ونشر وزير الشباب والرياضة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام جاء فيها:

“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب رشيد بلحوت ، إثر حادث مروري ، طيب الله ثراه و اكرم مثواه.
و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا ان أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل عائلة كرة القدم، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير ان يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان. انا لله وإنا اليه راجعون”.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867340

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