وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة المدرب رشيد بلحوت

ونشر وزير الشباب والرياضة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام جاء فيها:

و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا ان أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل عائلة كرة القدم، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير ان يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان. انا لله وإنا اليه راجعون”.