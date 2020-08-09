وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة المدرب رشيد بلحوت

نعى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وفاة المدرب الجزائري “رشيد بلحوت” إثر تعرضه لحادث مروري بفرنسا صبيحة اليوم الأحد.
ونشر وزير الشباب والرياضة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام جاء فيها:
“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب رشيد بلحوت ، إثر حادث مروري ، طيب الله ثراه و اكرم مثواه.
و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا ان أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل عائلة كرة القدم، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير ان يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان. انا لله وإنا اليه راجعون”.
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