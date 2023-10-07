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الرياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ البطلة الجزائرية كايليا نمور

بقلم عزيز طالبي
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطلة الجزائرية كايليا نمور
الشباب
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هنّأ وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد البطلة الجزائرية في الجمباز كايليا نمور بعد التتويج بالميدالية الفضية في مونديال الجمباز.

وقال الوزير عبد الرحمان حماد عبر صفحته الرسمية على “x” اليوم السبت “الف مبروك لبطلتنا كايليا نمور. بطلة العالم في اختصاص العارضتين المتوازيتين، “الجمباز””.

وأضاف عبد الرحمان حماد “إنه انجاز تاريخي في رياضة جد تقنية جلب فرحة، وفخر لعائلتنا، الرياضية وللجزائر بأكملها، أجدد لك دعمنا اللامتناهي. و حظ موفق في باقي مشوارك”.

يشار، أن البطلة الجزائرية حققت الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الجزائر، في بطولة العالم للجمباز.

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