وزير الشباب والرياضة يهنئ الشعب الجزائري بعيد الأضحى

عبّر وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عن تهانيه القلبية للشعب الجزائري، والأمة الاسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر الوزير خالدي، رسالة مطولة، بهذه المناسبة، جاء فيها: “يشاء قضاء الله و قدره، أن يحل علينا عيد الأضحى المبارك، في هذه الظروف الاستثنائية”

وأضاف: ” هذه الظروف الاستثنائية، حرمتنا على غرار الأمة الاسلامية جمعاء، من أداء مناسك الحج ومن أداء صلاة العيد في المساجد، ومن إحياء سنة الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتعزيز صلة الأرحام، فما لنا إلا الصبر على أقدار المولى”.

وتابع الوزير: “بهذه المناسبة الجليلة، أتقدم الى كل الشعب الجزائري الأبي، بأخلص التهاني وأطيب الأماني، متضرعا إلى المولى العلي القدير، أن يعيده علينا بموفور الصحة والسعادة والعافية، وعلى وطننا المفدى، بالمزيد من الرقي والازدهار والاستقرار، وعلى أمتنا الاسلامية قاطبة، بالخير واليمن والبركات”.

وختم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رسالته هذه: “اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، وأرحم موتانا وأحفظ شعبنا ووطننا العزيز من أي مكروه أو سوء أو ضرر، وأنت خير الحافظين”.