وزير الشباب والرياضة يوضح بخصوص قضية عدم تكريم زطشي!

أوضح وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بخصوص عدم تكريم رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وحضر وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، مساء اليوم الأربعاء بالسفارة المصرية خلال الأحتفال بذكرى 67 للعيد الوطني المصري

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن غياب زطشي عن تكريمات الرئاسة عقب التتويج بلقب كأس امم إفريقيا في تصريح لوسائل الإعلام صبيحة اليوم الأربعاء قائلا:

“لا يوجد أي حادثة إسمها التكريمات..حنا نحبو نخلقو المشاكل، المعنيين بالتكريم هم اللاعبين والجهاز الفني”

واضاف: ” يجب أن نلتف خلف المنتخب الوطني والرياضة، ونترك مصلحة المنتخب الجزائري هي الاسمى، وتفادي الشوشرة والأقاويل لأنها لا تخدم الجزائر، وعلينا ان نطوي الصفحة، وأن نفتح صفحة جديدة بهذا الفوز، ونتمنى أن ترجع الجزائر بفريق إنتصارات، وليس أن نختفي 30 سنة بعد الفوز بالبطولة مثلما حدث سنة 1990″.