وزير الشباب والرياضة يُعزّي عائلة “شباح”

الرياضة
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وزير الشباب والرياضة يُعزّي عائلة “شباح”
بقلم أمير بهلول

وجّه سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة رسالة تعزية لعائلة رابح شباح رئيس الإتحادية الجزائرية للمصارعة الذي انتقل إلى رحمة الله.

ونشر وزير الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية في “الفايسبوك“:

“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له باذنه تعالى، رابح شباح رئيس الإتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة طيب الله ثراه و أكرم مأواه”.

“و لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، إلا أن أتقدم إلى عائلة المرحوم وكل الأسرة الرياضية الجزائرية بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.

“إنا لله وإنا اليه راجعون”.

كما وجهت “سليمة سواكري” كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة عبر صحفتها الرسمية في “الفايسبوك” بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.


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