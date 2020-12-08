وزير الشباب والرياضة يُعزّي عائلة “شباح”

وجّه سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة رسالة تعزية لعائلة رابح شباح رئيس الإتحادية الجزائرية للمصارعة الذي انتقل إلى رحمة الله.
ونشر وزير الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية في “الفايسبوك“:
“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له باذنه تعالى، رابح شباح رئيس الإتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة طيب الله ثراه و أكرم مأواه”.
“و لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، إلا أن أتقدم إلى عائلة المرحوم وكل الأسرة الرياضية الجزائرية بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.
“إنا لله وإنا اليه راجعون”.
كما وجهت “سليمة سواكري” كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة عبر صحفتها الرسمية في “الفايسبوك” بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.
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