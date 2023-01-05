قناة النهار وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 10:13 شارك غرِّد أرسل 21 0 وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tNsZr اقرأ أيضا طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر السياحة الصحراوية تنتعش مع نهاية كل سنة.. تسجيل حركية بشركات النقل الجوي قناة النهار 28 ديسمبر رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين قناة النهار 22 ديسمبر زهرة: زدت بنصف عمود فقري والأطباء قالوا لعائلتي مستحيل تعيش "حبة في ظهرها ماتهدر ما تمشي" قناة النهار 21 ديسمبر الجيلالي.. قصة بائع منتجات نحاسية بشوارع المدينة لأزيد من 40 سنة بتيارت قناة النهار 19 ديسمبر قصة نجاح / قصة شاب..من بائع الخضر في "برويطة" بالإحياء إلى ناجح وصاحب مشروع..ترقّبوها قناة النهار 25 ديسمبر القطاع السياحي يستقطب المستثمرين.. مرافق وخدمات راقية لخدمة السياح قناة النهار 31 ديسمبر محمد: "بديت نخدم في عمري 10 سنوات ''درت برويطة ونتجول في الاحياء'' قناة النهار 28 ديسمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا: هذه هي المشاريع الصناعية التي تستهوي الشباب الجزائري .. قناة النهار 16 ديسمبر