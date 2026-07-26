وزير الشباب يستقبل وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي

استقبل وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، فردوسة موسى إيجوه، وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشباب، جاء هذا اللقاء استجابةً لطلب تقدمت به الوزيرة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الشباب.

وخلال اللقاء، وبعد تبادل عبارات الترحيب، قدّم الوزير عرضًا مفصلًا حول أبرز الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية لفائدة الشباب. بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مستعرضًا، من خلال المخطط الوطني للشباب 2026-2029، مختلف الآليات والبرامج المعتمدة لترقية مشاركة الشباب في التنمية الوطنية وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

كما استعرض الوزير استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز جاذبية المؤسسات الشبابية من خلال تعميم الأنشطة المبتكرة. وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الشبابية، وتوسيع حركية الشباب. إلى جانب دعم الحركة الجمعوية الشريكة. وتشجيع المبادرات الشبابية، بما يعزز مشاركة الشباب في التنمية ويحميهم من مختلف المخاطر.

ومن جهتها، أعربت وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي عن بالغ شكرها وامتنانها للوزير على حفاوة الاستقبال. مثمنةً التجربة الجزائرية في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب. ومشيدةً بالمبادرات النوعية التي أطلقتها الجزائر. وعلى رأسها البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشابة “DZ Young Leaders”. الذي اعتبرته نموذجًا واعدًا في مجال إعداد القيادات الشبابية وتعزيز مشاركتها في التنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور. والعمل على تجسيد برامج تعاون مشتركة ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع. بما يخدم مصالح البلدين ويستجيب لتطلعات الشباب الجزائري والجيبوتي.