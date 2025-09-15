وزير الشّؤون الدّينية يهنئ الأئمة وموظفي القطاع

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأئمة وموظفي قطاعه، بمناسبة اليوم الوطني للإمام الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المصادف لـ 15 سبتمبر.

وجاء في نص التهنئة “بمناسبة اليوم الوطني للإمام الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المصادف لـ 15 سبتمبر. يتقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بخالص عبارات التهنئة والتبريكات للأئمة وموظفي القطاع. داعيا الله أن يديم عليهم نعمه وأفضاله ويسدد بالخير خطاهم وأن يوفقنا جميعا لخدمة الدين والوطن”.

