وزير الصحة:”الضغط إنخفض على المستشفيات المتكفلة بالأشخاص المصابين بكورونا”

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات المتكفلة بالأشخاص المصابين بكورونا.

وعقب زيارته بعض مستشفيات العاصمة بمناسبة عيد الأضحى، كشف بن بوزيد هذه الإجراءات القائمة على تقليص فترة مكوث المرضى بالمستشفيات إلى 5 أيام،

وكذا تحديد الحالات التي تستدعي فترة استشفاء أطول بحسب درجة خطورة و تعقد الحالة مع اخضاع الأشخاص بدون أعراض ظاهرة الى متابعة طبية خارج المستشفى سمحت بتحسين الوضع على مستوى المستشفيات وإستقراره.

وأضاف الوزير أن ما تم تحقيقه إلى حد الساعة سيساعد دائرته الوزارية على تحسين الترتيبات المقررة.

وفي ذات السياق، أعرب أطباء و أعوان الشبه طبي بمختلف المستشفيات التي زارها الوزير عن ارتياحهم لتراجع الضغط على مصالحهم .

كما أكد مسؤولو وحدات كوفيد-19 بمستشفيات عين طاية و القطار و زرالدة إلى انخفاض الضغط منذ فترة قصيرة على وحداتهم بعد اشراك العيادات متعددة الخدمات في التكفل بالمرضى الذين اصابتهم خفيفة.

من جهة أخرى، شدد الوزير للمستخدمين الذي التقاهم بعين المكان على أن زيارته إلى وحدات كوفيد-19 تندرج في اطار دعم و تشجيع السلك الطبي و شبه الطبي في هذا الظرف الصعب ، قائلا “تنقلنا إلى هنا لنتمنى لكم عيدا سعيدا و لتشجيعكم على أداء مهمتكم النبيلة”.