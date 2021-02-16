وزير الصحة: أرضية رقمية للتصريح بالأعراض الجانبية للقاح كورونا

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وزير الصحة: أرضية رقمية للتصريح بالأعراض الجانبية للقاح كورونا
بقلم أمينة داودي

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم إستحداث أرضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية بعد أخذ اللقاح

وأضاف الوزير خلال يوم برلماني حول جائحة كوفيد – 19 وإستراتيجية التلقيح، إن تطبيق المخطط الوطني للتلقيح سيمتد على أشهر.

وكشف الوزير، أنه تم تكوين مستخدمي الصحة في مجال إستعمال و تخزين اللقاح المضاد لكورونا.

ودعا وزير الصحة المواطنين، إلى ضرورة أخذ اللقاح للقضاء على هذا الوباء القاتل والرجوع إلى الحياة الطبيعية.

كما شدد الوزير على وسائل الإعلام بضرورة التعاون مع الوزارة لتحسيس المواطن بضرورة أخذ التلقيح.


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