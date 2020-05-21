وزير الصحة: أستبعد تشديد الحجر الصحي وسيتم رفعه في هذه الحالة

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مرتبط بتحسن الوضع الوبائي.

وأورد الوزير، في لقاء مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: “عندما يتحسن منحنى عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، وعندما تنخفض الأرقام وعندما يكون لدينا اليقين الكافي بأنه ليس هناك بؤر مقلقة، سنقترح إجراءات لرفع الحجر الصحي “.

وأشار بن بوزيد، إلى أن المرجعية في التوجه نحو هذا الإجراء، تبقى الأرقام الخاصة بعدد الإصابات والوفيات.

وقال الوزير: “إذا شرعت الأرقام في النزول، وأصبحت على هذا المنوال بصفة دائمة سياتي وقت لا يمكنني أبدا أن أقول لكم متى، و لا أي احد آخر غيري يمكنه قول ذلك، حينها سنشرع في إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا”.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أن الجزائر يمكنها اطلاق مخطط لرفع الحجر الصحي عندما ينتقل عدد حالات الإصابة تحت عتبة 50 حالة يوميا.

وأضاف الوزير : “لكن في الوقت الراهن لم يتم وضع أي مخطط لإزالة الحجر الصحي”.

وأورد بن بوزيد: “إن الوضع الوبائي مستقر نوعا ما، والجزائر في منحنى متفاوت المستويات”.

وحذر وزير الصحة، من عودة بروز الجائحة، مؤكدا أنه في حالة إزالة الحجر الصحي فإن بعض الإجراءات ستبقى اجبارية لا سيما ارتداء القناع الواقي.

ومن جهة أخرى، استبعد بن بوزيد، تشديد إجراءات الحجر الصحي بعد 30 ماي قائلا: “إننا نتجه أكثر نحو التفكير في تخفيف إجراءات الحجر الصحي بدل تشديدها”.