وزير الصحة: أشكر الشعب على الهبة التضامنية مع الحكومة

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن الموجة الثالثة فاجأتنا. غير أن هناك هبة شعبية كبيرة من طرف المواطنين والجالية والمجتمع المدني من أجل توفير الأكسجين.

وأضاف الوزير خلال إشرافه رفقة وزير السياحة على حملة لتلقيح العمال، أن هناك العديد من المواطنين والجمعيات والخواص وكذا السفارات أطلقوا مبادرة للتضامن وجمع الأكسجين والمعدات الطبية لمجابهة هذه الجائحة. مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على تنصيب مولدات الأكسجين عبر المستشفيات من أجل إنتاج الأكسجين بمفردها.

من جهتها شكر الوزير كافة الشعب الجزائري على الهبة التضامنية. مؤكدا أن هناك تضامن شعبي وحكومي من أجل مجابهة الوباء. مؤكدا أنه تحدث هفوات خلال الأزمة يجب تجاوزها.