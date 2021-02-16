وزير الصحة: أصحاب الحساسية المفرطة يتلقون اللقاح في المستشفيات الكبرى

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن المواطنين المصابين بالحساسية يتلقون اللقاح في المستشفيات الكبرى.

وأضاف الوزير، أن المصابين بالحساسية يتلقون جرعات مسبقة في المستشفى حتى يتأكد قبول جسمهم للقاح.

وأوضح في ذات السياق، أن مرضى الحساسية يبقون في المستشفيات تحت العناية الطبية لتفادي أي مضاعفات.

من جهته قال فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، أن الحساسية تكون اتجاه مركب معين والبينيسيلين ليست من مكونات اللقاح.

وكشف في نفس الوضع، أن الطبيب هو المخول لعمل التلقيح ولديه صلاحيات لمعرفة نسبة الحساسية لاحداث مضاعفات.