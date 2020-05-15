وزير الصحة: أوصي المواطنين بإستعمال الكمامات للحد من إنتشار كورونا

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ان أهم نصيحة يقدمها للمواطنين هي إستعمال الكمامات للحد من انتشار كورونا.

واضاف الوزير بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي ان الوباء مازال مستمر وسيدوم لدى وجب الحذر والوقاية.

كما اشار بن بوزيد ان الوزير الاول انه يمكن للدولة إعطاء أزيد من 7 ملايين كمامة.

واكد الوزير ان الكمامات المستورة سيتم توزيعها وتخصيصها للمستشفيات في حين الكمامات المصنوعة محليا توزع على المواطنين.

من جهة اخرى قال وزير الصحة أن الكمامات المصنوعة محليا تكلف 12 دينار ويتم يبعها اكثر من هذا المبلغ.