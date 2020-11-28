وزير الصحة: إتخاذ قرار الغلق والحجر الكلي صعب جدا

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، إن إتخاذ قرار الغلق والحجر الكلي صعب جدا.

وحذر الوزير، في ندوة صحفية له خلال زيارته لولاية بومرداس، من استخدام تحليل الدم “سيرولوجي” للكشف عن كوفيد.

وكشف بن بوزيد، أن الوزارة بدأت في استيراد تحاليل أقل تكلفة تعطي نتائج بعد 15 دقيقة و فعالية بنسبة 80 بالمائة.

ومن جهة أخرى، أورد وزير الصحة: “نحن كنا سباقين في اجراء الحجر الليلي، ولجأنا إليه حرصا على مصلحة المواطن الذي سيتضرر بالغلق الكلي”.

كما أوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي، إن المستشفيات تتكفل فقط بالحالات الخطرة المصابة بكوفيد 19.