وزير الصحة: إجراءات جديدة لفائدة الأطباء العامون

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية (SNMG/S) برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد وزير الصحة أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الإجتماعي. من أجل تهيئة مناخ إجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع والمواطن في وقت واحد. كما قدّم الوزير توجيهات إلى الإطارات المركزيين لبذل أقصى ما في وسعهم. لتحسين الأوضاع و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

وأعرب وزير الصحة عن قناعته في أن تساهم النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية بمعية مصالح الإدارة المركزية في تحسين الظروف المهنية والإجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون. معلنا عن إجراءات جديدة لفائدتهم على غرار إستحداث مناصب و رتب جديدة. بالإضافة كذلك إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات. وذلك في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لإستحدات أو إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

في ختام الإجتماع، أجمع الطرفان على ضرورة إعادة الإعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الإستفادة من التكوين المستمر لتعزيز و ترقية مساره المهني.

للإشارة فإن لقاء وزير الصحة يندرج في إطار جلسات الحوار والتشاور مع الشريك الإجتماعي. كما إستعرضت النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية الوضعية التي تتواجد عليها هذه الفئة من مهنيي قطاع الصحة. حيث طالبت بضروة إعادة الإعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام من خلال تمكينهم من الإستفادة من إجراءات جديدة لصالحهم ضمن القوانين الأساسية. التي يتم إعادة مراجعتها على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية.

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