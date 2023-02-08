وزير الصحة: إجراءات لمواجهة التذبذبات في الأدوية المضادة للسرطان

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إن دائرته الوزارية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة التذبذبات المرتبطة بتوفير الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان. مؤكدا أن عدد الأدوية المتوفرة حاليا بلغ 7 أدوية من ضمن الـ12 المعنية بالانقطاع. كما قال الوزير: “اتخذنا التدابير لمواجهة الاضطرابات المرتبطة بمعالجة السرطان”.

في حين، أضاف أنه إضافة إلى الأدوية المستوردة مؤخرا فقد “بلغ عدد الأدوية المضادة للسرطان المتوفرة 7 أدوية”. “في انتظار نجاح المساعي لدى السوق العالمية لاقتناء الأدوية الـ5 المتبقية”.

وأشار سايحي إلى «العمل الجاد” الذي شرعت فيه وزارة الصحة في إطار شراكة مع وزارة الطاقة والمناجم”. من أجل “التكفل بورشة تطوير الطب النووي الذي يدخل في علاج هذا المرض”.

و”أضاف الوزير أنه بفضل الجهود التي تبذلها الدولة فان نسبة توفير الأدوية الأساسية ارتفعت من 67 بالمائة إلى 85 بالمائة”. “من حيث الحاجيات الوطنية”.