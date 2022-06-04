وزير الصحة: إجراء مسابقة توظيف الأطباء المساعدين بداية من سنة 2023

أكد وزير الصحة، وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه قد تم الانتهاء من ملف توظيف الأطباء المساعدين. وهذا بعد عدة لقاءات ومشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أشار وزير الصحة، إلى أنه قد “تمت مراسلة رؤساء المصالح بالهياكل الصحية عبر الوطن هذا الأسبوع”. “لمعرفة احتياجاتهم حسب التخصصات وقد تم ضبط القوائم لإجراء المسابقة مع بداية سنة 2023”.

في حين، أعطى وزير الصحة موافقته المبدئية على توسيع مستشفى ديدوش مراد بعد الاستماع للشروح المقدمة بشأنه. وذلك بالنظر للتزايد السكاني المسجل بالمنطقة وظهور أقطاب حضرية جديدة.

وخلال زيارته للمصحة الخاصة “إيمان” الدولية، قال وزير الصحة”نعمل على إعداد خارطة رقمية وطنية للتكفل الأنجع بالجلطة القلبية الحادة”. مضيفا “أن هذه الخريطة من شأنها أن تسهل على الطبيب العام عند الكشف على المريض الذي تظهر لديه أعراض الجلطة القلبية”. أو “انسداد الشرايين توجيه المريض نحو أقرب هيكل صحي مختص لضمان التكفل السريع به وحمايته من الموت أو الشلل”.

ولدى تقديمه لبعض الإحصائيات، أفاد الوزير بأنه في ظل جائحة كورونا سنة 2021 تم القيام بـ223 عملية زرع للكلى مقابل 270 خلال سنة 2019 وهو رقم مقبول.

كما كشف أنه قد تم مؤخرا استئناف عمليات زرع القرنية التي كانت مجمدة. وقد تم القيام بـ10 عمليات زرع للقرنية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام بن بوزيد بزيارة لدار واحة التابعة لجمعية واحة لمساعدة مرضى السرطان وذلك بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.