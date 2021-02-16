وزير الصحة: إحداث مخطط إستراتيجي للتلقيح ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم إحداث مخطط استراتيجي للتلقيح ضد فيروس كورونا في الجزائر.

جاء هذا خلال يوم برلماني حول جائحة كوفيد – 19 وإستراتيجية التلقيح بمجلس الأمة.

وأضاف الوزير، أن المخطط يهدف إلى اقتناء لقاحات سليمة مع تحديد الأولوية للفئات المراد تلقيحها

وكشف الوزير، أن التلقيح مجاني وغير اجباري ويشمل الأشخاص المصابين والبالغين 18 سنة واكثر.

وأوضح بن بوزيد، أن الأولوية في التلقيح لمستخدمي الصحة في القطاع العام والخاص والذين يمارسون مهام استراتيجية.

كما يتم التلقيح في العيادات متعددة الخدمات والأوبئة والطب الوقائي ووحدات طب العمل والعربات المتنقلة بالنسبة لسكان مناطق الظل والمعزولة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إختيار اللقاحات المناسبة بعد التطلع على نتائج الدراسات العلمية، والدخول مع شركات اجنبية مصنعة للقاح منذ أوت الفارط.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم وإبرام عقود مع عدة أطراف لاقتناء الكميات الاولى من اللقاح وتحديد الكمية المراد اقتناؤها حسب معدل التغطية.

وعملت الوزارة على تحديد مواقفع التلقيح وتكوين المستخدمين، وإعداد مخططات توزيع اللقاحات لفائدة مستخدي الصحة.